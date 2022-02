Maifredi: «Vidal come vice-Brozovic. Inter? Non ha più un ariete in area»

L’Inter sta preparando la sfida di venerdì sera a Marassi contro il Genoa. Un match importante per i nerazzurri per riprendere la corsa scudetto contro Milan e Napoli. Il ko col Sassuolo deve essere un campanello d’allarme, soprattutto per il futuro, visto che senza Brozovic l’Inter ha faticato.

ALTERNATIVA – L’Inter nella sconfitta per 0-2 col Sassuolo ha palesato che, senza Brozovic, il gioco non regge. I nerazzurri hanno bisogno di un sostituto, ecco il pensiero di Luigi Maifredi a Sky Sport. «Alterativa di Brozovic? Non è Barella, lui deve andare dove lo porta il cuore. L’unico che può sostituirlo è Vidal, se Vidal si mette in testa di farlo lo può fare benissimo. Togliere Barella è sta una scelta di Inzaghi inopportuna. Inter rimane favorita per vincere lo scudetto. L’acquisto migliore per l’Inter sarebbe stato Vlahovic perché manca un ariete davanti. Lautaro Martínez non è una prima punta ma se lui può essere tolto dall’area e farlo svariare è meglio. L’Inter deve trovare anche un vice-Brozovic. Quando manca lui ci sono problemi importanti».