Maifredi: «Inter, vittoria meritata. Attacco? Una coppia dà più garanzie»

Gigi Maifredi, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato della vittoria dell’Inter contro il Milan nel Derby. Sulla coppia offensiva di Simone Inzaghi, l’ex tecnico non ha dubbi

MERITO − Maifredi non ha dubbi sulla vittoria dei nerazzurri: «Dopo il Derby mi aspetto rabbia del Milan che ha perso in maniera netta. Al di la del gol annullato a cui si aggrappano, l’Inter ha vinto con merito grazie ad una partita molto buona e corretta. Grande giocatore Lautaro Martinez che fa dei gol impossibili».

COPPIA OFFENSIVA − Per Maifredi, la coppia gol nerazzurra deve essere questa: «Per me in assoluto è la coppia migliore Lautaro Martinez-Correa, sanno giocare a calcio. Possono fare ciò che vogliono con i loro piedi. Dzeko di qualche anno fa non avrebbe avuto rivali ma come per tutti l’età conta. Anche Sanchez, ai tempi d’oro i due sarebbero stati titolari inamovibili. Il tempo è passato anche per loro. Correa e Lautaro più garanzie».