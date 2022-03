Maifredi: «L’Inter è la squadra più quadrata in Italia per un motivo preciso»

L’ex allenatore Gigi Maifredi ha espresso la sua opinione su Tmw radio sulla corsa Scudetto con soli tre squadre in corsa. Il suo parere sull’Inter, al momento, seconda in classifica

LOTTA A TRE − Secondo Maifredi, corsa al titolo ridotta a queste squadre: «In lotta per lo Scudetto credo siano in tre, difficile che la Juventus possa recuperare 7 e 8 punti a Milan e Inter. La squadra più quadrata adesso è l’Inter, che vive anche dell’esperienza dello scorso anno e ha una sicurezza diversa. Il Milan vive l’entusiasmo di essere partita per i primi quattro posto e si ritrova primo. Per me sta facendo di più delle sue possibilità. Il Napoli pensavo fosse l’antagonista maggiore dell’Inter ma è lì».