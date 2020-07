Maifredi: “Conte fa se stesso. L’Inter lo paga molto e ha ponderato tutto”

Maifredi ha parlato della gestione Antonio Conte all’Inter, sottolineando la decisione dei nerazzurri di affidarsi all’allenatore. L’ex calciatore riflette sull’atteggiamento del tecnico: di seguito le sue dichiarazioni durante “TMW Radio”

DECISIONE PONDERATA – Luigi Maifredi riflette sulla gestione dell’allenatore: «La colpa non è di Conte, perché lui fa se stesso. Ha sempre fatto questo tipo di lamentale, dando la colpa a tutti e mai a se stesso. Le società dicono sempre che è un grande allenatore. Bisogna prendersela con le società. Certo è stato cacciato da Juventus e Chelsea, ma all’Inter avranno ponderato tutto prima di ingaggiarlo. Gli danno praticamente un milione di euro al mese. Ma non può prendersela sempre con gli altri. Fino a quando tutti lo vorranno tutti, continuerà a comportarsi in questo modo. Ogni tre giorni giocano tutti».