Maicon spiega perchÃ© l’Italia: “Mi ha dato tutto nella vita! Grande voglia”

Maicon spiega perché l’Italia: “Mi ha dato tutto nella vita! Grande voglia”

Douglas Maicon Inter-Milan

Maicon è tornato in Italia per sposare la causa del Sona, club veneto militante in Serie D. L’ex Inter – intervistato dai microfoni di “A Tutta Rete”, trasmissione in onda su “Rai 2” – spiega come mai ha scelto (ancora) il Belpaese

SCELTA DI CUORE – Maicon è pronto per una nuova avventura in Italia. L’ex Inter, che in nerazzurro ha vinto tutto, giocherà in Serie D, nel Sona Calcio. Il brasiliano spiega la sua scelta: «Che effetto mi fa dall’Inter al Sona? Il calcio è lo stesso e la voglia pure. Anche qui ci sono obiettivi da raggiungere. Perché sono tornato in Italia? Perché mi ha dato tutto nella vita. Come mai la Serie D? È quello che mi hanno proposto, è arrivata questa opportunità e non ci ho pensato due volte. L’importante è che sono qui per giocare a calcio».