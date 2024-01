Maicon: «Spero che l’Inter vinca la Supercoppa Italiana! Gran ricordo»

Maicon seguirà Inter-Lazio di Supercoppa Italiana dalla sede del club a Milano. A pochi minuti dal calcio d’inizio, l’ex terzino brasiliano ha dato le sue sensazioni e un ricordo particolare che lo riguarda.

IL RITORNO – Per Douglas Maicon vista all’Inter HQ: «È sempre un piacere essere qui, sono passati tanti anni ma l’Inter è sempre nel cuore. Un piacere essere parte di questa società. La Supercoppa Italiana migliore? È stato il mio esordio, una partita dove eravamo sotto 0-3 dopo pochi minuti contro la Roma. Poi sono entrato nel secondo tempo, abbiamo ribaltato la partita e vinto la competizione al mio esordio. Non me lo aspettavo, però è successo così: una giornata splendida».

SPERANZA DI VITTORIA – Maicon si augura che l’Inter prosegua il suo percorso: «L’anno scorso la squadra ha già dimostrato questo valore, Simone Inzaghi ha portato la squadra in finale di Champions League e nessuno se lo aspettava. La difesa è bellissima e Lautaro Martinez sta segnando tanto: speriamo continuino così e vincano la Supercoppa Italiana. Affiatamento in attacco? Me lo aspettavo. Marcus Thuram aveva già fatto grandi campionati dove giocava prima e si incontra perfettamente con Lautaro Martinez».