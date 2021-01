Maicon: “Sona? Volevo tornare in Italia. La voglia Ã¨ la stessa dell’Inter”

Maicon: “Sona? Volevo tornare in Italia. La voglia è la stessa dell’Inter”

Maicon

Maicon, ex terzino dell’Inter tornato in Italia per indossare la maglia del Sona, club veneto di Serie D, ha parlato della sua scelta ai microfoni di “Sky Sport 24

TORNARE IN ITALIA – Maicon spiega perché ha accettato di tornare a giocare in un club dilettantistico: «Il desiderio di tornare in Italia c’era, i miei figli mi chiedevano di tornare. E’ arrivata questa opportunità e abbiamo deciso di tonare subito. La motivazione è la stessa, la voglia è la stessa, spero di fare bene. Dal Triplete con l’Inter alla Serie D? Non cambia niente, il gioco è sempre lo stesso. L’importante è avere voglia e ce l’ho. Spero di dare il mio contributo per la società che mi ha dato questa opportunità. Mio figlio giocherà nella Juniores qui, è un sogno che posso realizzare, sono veramente contento di giocare insieme a mio figlio».