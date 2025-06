Maicon promuove Chivu: «Farà di nuovo la storia all’Inter!»

Maicon si è pronunciato su alcuni temi caldi in casa Inter: l’approdo di Cristian Chivu in casa nerazzurra, il Mondiale per Club e l’acquisto di Luis Henrique su tutti.

IL RAGIONAMENTO – Maicon ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset su vari argomenti connessi all’Inter di Cristian Chivu. Di seguito il suo commento: «Come uomo (Chivu, ndr.), si tratta di una grande persona. Da allenatore, ha già dimostrato di poter fare bene (all’Inter Primavera e al Parma, ndr.): il mio augurio è che possa fare bene così come avvenuto da calciatore. Era un ‘allenatore in campo’, qui ha fatto la storia da giocatore, sicuramente la farà anche da tecnico. Sicuramente, per l’Inter, è dura dopo una sconfitta così, ma si tratta di giocatori di esperienza, di orgoglio, come dimostrato in tutte le altre competizioni. Sicuramente devono cambiare la chiave tattica, ma possono vincere la competizione».

Maicon sul nuovo acquisto brasiliano dell’Inter di Chivu: il giudizio

LA VALUTAZIONE – Maicon ha poi proseguito esprimendo il suo punto di vista sull’ingaggio del connazionale Luis Henrique da parte dell’Inter. Il brasiliano ha così parlato in merito: «Luis Henrique? Ho visto 3-4 partite sue, è bravissimo nell’uno contro uno. Deve dimostrarlo in campo, ma lui sicuramente è un giocatore fortissimo, speriamo possa fare bene».