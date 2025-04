Maicon: «Pavard voleva fare quel gol! Inter, ho una speranza»

L’Inter di Inzaghi non ha fallito la missione semifinale, conquistando appunto il pass per il penultimo atto della Champions League dove ad attendere ci sarà il Barcellona. Secondo Maicon, la squadra nerazzurra ha giocato una grande partita: di seguito le dichiarazioni dell’ex esterno interista a Prime Video

GRANDE GARA – L’Inter di Simone Inzaghi ha superato l’ostacolo Bayern Monaco conquistando un posto in semifinale di Champions League. Maicon si complimenta con i nerazzurri: «Sicuramente sotto di un gol reagire contro una squadra fortissima come il Bayern Monaco non era semplice, una squadra che sapevamo avrebbe dato fastidio e lo ha fatto. L’Inter ha fatto una grandissima partita, complimenti ai ragazzi. Pavard? Uno che giocava al Bayern, mi sa che questo gol voleva proprio farlo però lì la difesa del Bayern ha mollato un pochino. Secondo me Kim ha lasciato tempo e Pavard ne ha approfittato, senza nulla togliere al gran cross di Calhanoglu. Analogie con la squadra del triplete? L’Inter ha una difesa solida come la nostra però eravamo giocatori diversi, non penso si possano fare paragoni. Spero possano fare la storia di questa società anche loro perché stanno facendo grandi cose da un po’ di anni».