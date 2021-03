Maicon non dimentica gli omaggi dell’Inter: «Non ci sono parole!»

Maicon da gennaio è tornato in Italia: fin qui ha collezionato sei presenze al Sona, nel Girone B di Serie D. Il difensore brasiliano, all’Inter dal 2006 al 2012, non dimentica però i trascorsi nerazzurri.

PASSATO CHE NON TRAMONTA – Douglas Maicon è, senza discussione, uno dei migliori terzini destri della storia dell’Inter. Duecentoquarantotto presenze con venti gol, numeri strepitosi per un difensore, fra il 2006 e il 2012 in nerazzurro per lui. Ora è di nuovo in Italia, complice il Sona che l’ha portato in Serie D, ma i suoi sei anni a Milano sono impossibili da dimenticare. E lui l’ha fatto via Instagram: “Non ci sono parole!”, il messaggio di Maicon con una foto di quando l’11 marzo 2018 è stato premiato da Inter Forever con una teca.

