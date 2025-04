Maicon: «Inter, Thuram troverà la forza! Bisseck? Scelto per un motivo»

L’Inter di Inzaghi questa sera gioca il primo atto delle semifinali di Champions League in casa del Barcellona. Maicon, che nel 2010 eliminò proprio i catalani conquistando la finalissima, poi vinta contro il Bayern Monaco, dice la sua sul ritorno di Thuram dal 1′. Ecco di seguito quanto dichiarato a Prime Video

CARATTERISTICHE – L’Inter di Simone Inzaghi, reduce da una settimana complicata, è chiamata stasera a sfidare il Barcellona nella semifinale di andata di Champions League. Maicon ritorna al 2010, quando i nerazzurri di José Mourinho eliminarono in semifinale proprio i blaugrana: «Il campo bagnato? A me piaceva perché il calcio è più veloce, il calcio che giocano quei tre davanti del Barcellona se la palla va veloce è meglio. Di certo ci vuole pure la tecnica. Il vento dà fastidio, quando parti in corsa dà fastidio. L’espulsione di Thiago Motta nel 2010? Quando giochi con una squadra così devi dare il massimo dall’inizio, poi dopo l’espulsione di Thiago Motta devi tirare qualsiasi cosa hai in corpo».

SCELTE – Maicon parla anche del ritorno di Marcus Thuram dal 1′: «Thuram è un giocatore fondamentale per la squadra, non so dove troverà la forza ma la troverà. È una partita importante per la squadra e lui, anche se non al 100%, fa la differenza. Bisseck nelle ultime partite ha fatto bene quando è entrato, quindi l’allenatore gli ha dato fiducia. Ma se giochi nell’Inter devi essere sempre pronto a fare il tuo meglio, Inzaghi lo ha scelto e speriamo faccia una grande partita».