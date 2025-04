Maicon: «Inter, dimentica l’andata!» Poi sceglie una futura ‘leggenda’

L’Inter di Inzaghi questa sera affronta nuovamente il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Maicon, new entry di Prime Video, parla di ciò che dovrà fare la squadra nerazzurra per superare l’ostacolo tedesco. Poi elegge un solo giocatore a futura ‘leggenda’

DIMENTICARE L’ANDATA – L’Inter di Simone Inzaghi affronta il Bayern Monaco dopo l’1-2 dell’andata all’Allianz Arena. Maicon si raccomanda con i nerazzurri: «Questa partita ha un significato importante, in questo confronto abbiamo fatto una finale e sono ricordi bellissimi. Poi l’Inter deve fare la sua partita, dimenticando la partita di andata perché sappiamo la forza che ha il Bayern Monaco, anche fuori casa. Deve fare la sua partita e rimanere concentrata. Quanto ti difendi bene l’attacco fa la differenza, poi la serenità del Bayern è perché hanno già attraversato questi momenti e sa di potercela fare. Come ho detto, l’Inter deve prestare attenzione perché il Bayern può colpire in qualsiasi momento».

CATTIVERIA – Maicon prosegue parlando del suo ex compagno, ora allenatore del Bayern Monaco e delle differenze con l’Inter del 2010: «Kompany? Uno cattivo, gli piaceva fare quel ruolo, è stato un grandissimo compagno e si vede che sta portando questo anche alla sua squadra. Oggi San Siro sarà tutto esaurito, basta che la squadra faccio il suo in campo perché il tifoso ti sostiene. Similitudini tra questa Inter e quella del 2010? Tatticamente è diversa, con Thuram e Lautaro Martinez giocano a due davanti, sono giocatori con caratteristiche importanti».

FUTURA LEGGENDA – Maicon elegge poi una sola futura ‘leggenda’ nerazzurra: «Hall of Fame? Io per primo devo ringraziare i tifosi perché sono loro che mi hanno scelto e sono davvero contento perché entrare nella storia di un club glorioso come l’Inter è stato importante. Chi può entrarne a far parte di questa squadra qui? Ci sono tanti giocatori che stanno facendo bene, ma oggi direi Barella, può entrare nella Hall of Fame».