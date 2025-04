Maicon: «Gol più bello nei derby? Uno di Stankovic! Ho un momento»

Maicon Douglas ha raccontato i suoi derby di Milano, proprio nel giorno di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’ex terzino brasiliano ricorda anche un grande gol di Dejan Stankovic.

DERBY DA RICORDARE – Nel giorno di Inter-Milan, Viale della Liberazione ha voluto dedicare il proprio matchday programme ad un mito della storia recente nerazzurra come Maicon. L’ex terzino brasiliano ricorda la sua stracittadina più bella: «Il derby vinto 4-0 in casa del Milan nella stagione 2009/10 perché lì ho segnato il primo gol in una stracittadina».

GOL PIÙ BELLO – Per lo stesso Maicon, c’è una prodezza assolutamente da non dimenticare: «Il destro di Stankovic nel 4-0 in trasferta della stagione 2009/10: una rete di potenza e tecnica all’incrocio: un gol pazzesco».

Maicon racconta l’emozione più grande in un derby e le vigilie di Inter-Milan

L’EMOZIONE PIÙ GRANDE – Poi Maicon racconta l’emozione dopo aver segnato il gol del 4-2 nel derby del 2012: «Quando ho segnato il gol del 4-2: ricordo che c’era la mia famiglia a San Siro e sono andato lì sotto da loro, un momento speciale».

PRIMA DEI DERBY – Maicon, infine, parla in questo modo delle vigilie relative ai derby di Milano: «La tensione c’era perché è una partita particolare, diversa, ma la mentalità era sempre quella di fare bene in campo».