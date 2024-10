Maicon: «Gol in Inter-Juventus uno dei momenti più belli per me!»

Douglas Maicon si è raccontato ricordando i momenti più emozionanti vissuti con la maglia dell’Inter, tra cui spicca la bellissima rete contro la Juventus nel 2-0 della stagione 2009-2010.

MIGLIORI EPISODI – Douglas Maicon è uno dei protagonisti del Matchday Programme dell’Inter in vista della sfida contro la Juventus di oggi 27 ottobre. Il brasiliano ha indicato alcuni degli episodi più entusiasmanti che hanno caratterizzato la sua avventura in nerazzurro: «Indossare una maglia come quella dell’Inter è un privilegio. Sono tanti momenti emozionanti che mi legano a questo Club. Il primo è sicuramente quando sono arrivato perché mi hanno dato l’opportunità di vestire questi colori e poi c’è la vittoria della Champions, un giorno entrato nella storia».

LE RETI – Tra i ricordi più belli della sua esperienza all’Inter, Maicon non può che ripensare alla straordinaria rete al volo messa a segno contro i bianconeri nel derby d’Italia della stagione del Triplete: «Ci sono anche i gol…quello nel derby perché volevo segnare per forza in quella partita e quello contro la Juventus: era quasi la fine del Campionato, è stato un gol bellissimo e ci ha aiutato tanto perché da lì, secondo me, abbiamo messo mezza mano sul trofeo».

Maicon, oltre a Inter-Juventus, ricorda un gol che ha contribuito a fare la storia

INDIMENTICABILE – Maicon ha concluso l’intervista ricordando quella che probabilmente rappresenta la rete più importante da lui messa a segno nella sua carriera, ossia il gol contro il Barcellona nella semifinale di Champions League del 2009-2010: «Infine, c’è la semifinale contro il Barcellona, ho segnato anche lì. Ricordo la progressione di Pandev, poi la palla per Milito che mi ha fatto un cross dentro l’area… è stato un momento molto importante vissuto con questa maglia».