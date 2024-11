Maicon: «Adriano? Ibrahimovic lo adorava! Passava sopra Maldini»

Maicon racconta la straordinaria forza di Adriano, suo connazionale ed ex compagno sia all’Inter che nel Brasile. In quei tempi faceva partner con Zlatan Ibrahimovic.

BESTIA – Intervenuto nel podcast Charla in Brasile, la leggenda nerazzurra Maicon Douglas racconta la forza e le capacità dell’Imperatore: «Ibrahimovic adorava Adriano e se guariamo alle coppie c’erano Hernan Crespo e Julio Cruz che non erano male, Hernan era un fenomeno nei colpi di testa, Adriano affrontava dei calciatori come Kaladze, Maldini, li superava da solo, per superare Maldini non puoi essere uno qualunque, Adriano non lo superava, ci passava sopra! Una bestia». Il brasiliano fu una vera e propria forza della natura in avanti e San Siro lo amava.

Maicon e la forza di Adriano: aneddoto su una partita tra Inter e Juventus

SBARAGLIATA – Poi Maicon, per far capire il super duo con Ibrahimovic, racconta un aneddoto legata ad un derby d’Italia contro la Juventus: «Mi ricordo che eravamo in Nazionale e Mourinho mi chiama, chiedendomi per capire come stesse Adriano perché era intenzionato a schierarlo contro la Juventus qualche giorno dopo. Lui e Ibra misero a ferro e fuoco la difesa bianconera. C’era un difensore, Legrottaglie… poverino, ho pensato che non avrebbe dormito quella notte».