Magrin: «2 dell’Inter possono far male, ma Napoli può metterla in difficoltà»

Marino Magrin, ex calciatore di Atalanta e Juventus, ha parlato della partita Napoli-Inter, partita valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A, in programma domenica alle ore 20.45

PARTITA – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà” da parte di Marino Magrin, ex calciatore di Atalanta e Juventus, su Napoli-Inter (vedi probabile formazione), partita valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A, in programma domenica alle ore 20.45. «Il Napoli è una delle squadre che mi piace vedere, gioca un calcio veloce, palla a terra, e può mettere in difficoltà l’Inter. Davanti i nerazzurri possono far male con Lautaro e Lukaku, ma il Napoli può metterla in difficoltà. Può rientrare tra le prime quattro».