Magnini: «Inter, dobbiamo rimanere primi! Temo due milanisti più di tutti»

Condividi questo articolo

Filippo Magnini (Photo credit CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images)

Magnini – nuotatore e tifoso interista -, intervenuto come ospite a “Sport 24 Super Weekend” su Sky Sport 24, gioca il suo Derby di Milano a distanza con il cestista e tifoso milanista Gallinari. Una sola richiesta alla sua Inter

ATTENZIONE AL CONTROSORPASSO – Il tifoso dell’Inter scelto per commentare la vigilia di Milan-Inter è Filippo Magnini: «Questo derby lo vivo con molta apprensione, io ho un derby in casa con Giorgia [Palmas (che tifa Milan, ndr)]! Adesso che siamo davanti, dobbiamo rimanere lì. Non dobbiamo farci sorpassare dopo averli appena sorpassati! Io dico sempre: “Vinca il migliore!”. Poi nel calcio non sempre è così ma io spero che l’Inter domani sia la migliore. Quando è in forma e gioca bene, Theo Hernandez è pericoloso. Crea gioco e corre tantissimo. Ma Zlatan Ibrahimovic è la prima scelta da temere. Sono un grande tifoso interista, da generazioni, ma se perde una partita non mi condiziona perché può subito rifarsi nella partita successiva. Comunque meglio essere quattro punti avanti che due dietro, sicuramente!». Questo il commento di Magnini su Milan-Inter di domani.