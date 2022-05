Magnanelli: «Milan primo con merito, noi proveremo a dargli fastidio»

Francesco Magnanelli, su Dazn, si è espresso sull’imminente partita contro il Milan con l’Inter spettatrice interessata. Il Sassuolo, a detta sua, proverà a fare la gara

CI PROVIAMO − Magnanelli conferma l’impegno del Sassuolo in vista della gara col Milan. L’Inter vigila: «Oggi giornata diversa, il Milan si gioca tantissimo. Noi per sportività, per orgoglio e per non lasciare niente al caso proveremo a fare la nostra partita. Sono primi con merito, hanno tutto per vincere lo Scudetto ma noi proveremo a dargli fastidio. Ci sono 90′ da giocare e ci proveremo».