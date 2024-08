Maglia Inter away, ecco quando l’esordio! Da oggi in vendita: i prezzi

La notizia di stamattina è la presentazione della nuova maglia away dell’Inter per la stagione 2024-2025. Per la divisa da trasferta definito anche l’esordio, mentre è già possibile acquistarla.



LA PRIMA VOLTA – Ci sarà un esordio “immediato” per la nuova seconda maglia dell’Inter della stagione 2024-2025. Il kit away farà la sua prima in campo domenica alle 16 ora italiana, nell’ultima amichevole precampionato a Stamford Bridge contro il Chelsea. Con i londinesi che, presumibilmente, utilizzeranno la loro classica divisa blu. Probabile che la nuova maglia da trasferta sia utilizzata anche nella prima giornata di Serie A contro il Genoa, ma a differenza dell’amichevole questo è ancora da definire. Sullo store ufficiale sono già presenti i prezzi delle varie versioni della maglia e dei calzettoni dell’Inter.

Maglia Inter away 2024-2025: tutti i prezzi

IN VENDITA – La nuova maglia Away 2024/25 sarà disponibile da oggi, 8 agosto, sull’Online Store ufficiale store.inter.it, negli Inter Store Milano, Inter Store Castello e Inter Store San Siro e nel negozio Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele e dal 14 agosto nei rivenditori autorizzati. Come prezzi, per la versione Match si parte da 152,99 euro più eventuali 20 per la personalizzazione e 10 per la patch Serie A. La Stadium costa 102,99 euro sia per gli uomini sia per le donne, quella da bambino 82,99. La collezione Stadium replica i dettagli del design originale con una tecnologia traspirante, per un look da partita ispirato a quello indossato dai professionisti in campo. In vendita già anche i calzettoni, al costo di 19,99 euro.