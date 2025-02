Magia di Soulé su punizione, tre punti per la Roma: Parma KO in dieci per un’ora

Una splendida punizione di Soulé dà alla Roma la vittoria nel posticipo pomeridiano di Serie A. A Parma i giallorossi di Ranieri si impongono per 0-1 sui ducali un’ora in dieci.

IL SUCCESSO – Basta un gol alla Roma per replicare lo 0-1 di domenica scorsa a Venezia, stavolta al Tardini. Prima occasione per il Parma, che al quarto d’ora vede un tiro di Ange-Yoan Bonny finire sull’esterno della rete. Poi, alla mezz’ora, Emanuele Valeri tiene in gioco Matias Soulé sgambettato da Giovanni Leoni quando stava per presentarsi in area per calciare. L’arbitro all’inizio dà rigore e giallo, poi il VAR nota come il fallo sia fuori area: punizione, ma anche espulsione per Leoni. A battere la punizione ci pensa proprio Soulé, conclusione morbidissima a scavalcare la barriera e gol dello 0-1 al 33’. Nel Parma entra già prima dell’intervallo Botond Balogh al posto di Dennis Man, per riequilibrare la squadra in inferiorità numerica. Nella ripresa la Roma gestisce il ritmo, anche coi cambi, in vista del ritorno di Europa League contro il Porto. L’occasione migliore ce l’ha l’esordiente Anass Salah-Eddine, liberato sul secondo palo da Soulé: calcia a botta sicura, Dion Suzuki fa un miracolo parando sulla linea e mandando il pallone sul palo. Il finale non ha particolari sussulti, dopo quattro minuti di recupero l’arbitro sancisce la vittoria ospite.

Parma-Roma 0-1

Gol: 33’ Soulé.