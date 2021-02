Maggiore goleador in Spezia-Milan, poi rivela: Â«Sono dell’Inter da piccolo!Â»

Maggiore goleador in Spezia-Milan, poi rivela: «Sono dell’Inter da piccolo!»

Spezia’s Italian midfielder Giulio Maggiore (2ndR) celebrates with Spezia’s Ghanaian forward Emmanuel Gyasi after opening the scoring during the Italian Serie A football match Spezia vs AC Milan on February 13, 2021 at the Alberto-Picco stadium in La Spezia. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Maggiore ha sbloccato il risultato al 56′ di Spezia-Milan, con il suo primo gol in Serie A (vedi articolo). Il centrocampista dei liguri, intervistato da DAZN, al termine della partita ha rivelato di essere tifoso dell’Inter sin da bambino.

UN FAVORE DA UN TIFOSO – Giulio Maggiore ha scelto il momento migliore per segnare il suo primo gol in Serie A: sbloccando Spezia-Milan stasera. Il centrocampista, a fine partita, ammette la squadra per cui tifa: «Diciamo che continuo a essere simpatizzante Inter, perché lo ero da piccolo. Del Triplete dell’Inter mi ricordo tutto, questa vittoria è importante per noi e vediamo se sarà importante anche per l’Inter».