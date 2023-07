Magath boccia Sommer: «Bayern Monaco, se ci fosse stato Neuer…»

Sommer è pronto a lasciare il Bayern Monaco per l’Inter. Nella scorsa stagione ha sostituito Neuer. Magath non è stato troppo convinto. Le sue parole a Sky Sport Deutschland

SNOBBATO − In casa Bayern Monaco, Yann Sommer è ad un passo dalla partenza. Su di lui c’è l’Inter, tant’è che l’AD Dreeser non è partito per il Giappone. Lo svizzero è stato nell’ultima stagione il sostituto di Manuel Neuer, infortunatosi alla gamba dopo il Mondiale. Felix Magath, ex allenatore, però non convinto dei sei mesi dello svizzero in Baviera: «Penso che sia ancora più importante che Manuel Neuer torni in forma. Neuer ridarebbe stabilità al Bayern, cosa che non sarebbe compito di Harry Kane. Kane deve segnare e dipende anche dai suoi compagni di squadra, mentre Neuer è il più importante per la squadra come uomo che dirige e stabilizza la difesa. Sono convinto che la scorsa stagione avremmo visto un Bayern molto più diverso se Manuel Neuer non si fosse infortunato».