Magalhães: «Inter alla portata del Benfica. Peccato per il ritorno!»

Alvaro Magalhães, giocatore del Benfica dal 1981 al 1990, ha parlato del sorteggio dei quarti di finale di Champions League con il Benfica accoppiato con l’Inter

ALLA PORTATA − Magalhães, ex giocatore del Benfica, ha parlato così ai microfoni di Record: «L’Inter è un avversario decisamente alla portata del Benfica, sarà una bella sfida alla pari, un bel quarto di finale. Vedo anche i portoghesi leggermente favoriti. Peccato solo che la partita di ritorno sarà in trasferta a San Siro, questo darà un bel vantaggio per i nerazzurri».