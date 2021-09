Madonna lascia la Primavera ma non l’Inter: sarà osservatore – TS

Armando Madonna lascia la primavera dell’Inter ma quanto riportato da “TuttoSport” oggi, proseguirà il suo lavoro all’Inter in una nuova veste.

CAMBIO RUOLO – Armando Madonna dopo tre anni non sarà più l’allenatore della Primavera nerazzurra, ma resterà comunque a disposizione dell’Inter, ma in una nuova veste: sarà osservatore per le giovanili. Il ruolo di allenatore della Primavera, invece, come noto da tempo ormai è stato assegnato a Cristian Chivu, promosso con merito dopo aver allenato le giovanili nerazzurre.

Fonte: TuttoSport