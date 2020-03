Macheda: “Inter? Preferisco la Lazio! Giocare nel Manchester United…”

Intervistato in esclusiva da goal.com, Federico “Chico” Macheda – ex giocatore del Manchester United – ha parlato della sua fede laziale che lo porterebbe a preferire i biancocelesti a Inter, Milan e Juventus.

PREFERENZA – Esploso giovanissimo nel Manchester United, ma con una carriera in discesa, Federico Macheda sembra aver trovato il rilancio in Grecia, al Panathinaikos. Interrogato sulla sua preferenza in Italia, il giocatore non ha alcun dubbio: «Mi piacerebbe giocare nella Lazio. La preferisco a Inter, Milan e Juventus perché sono laziale. Sappiamo tutti quanto sia difficile riuscire a restare in una squadra importante come il Manchester United, lì ho lasciato un’impronta nella storia del club. Nel corso della mia avventura lì c’erano grandi giocatori in rosa e per me era difficile giocare regolarmente. Mi sarebbe piaciuto avere più spazio, ma non ho rimpianti perché ho dato tutto. Ho fatto del mio meglio per eccellere, ma sono stato sfortunato a livello di infortuni. Alla fine con il club abbiamo preso strade diverse, io ho intrapreso un mio percorso professionale».

Fonte: goal.com – Charlotte Dencker