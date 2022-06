Maccarone: «Lukaku con Dybala all’Inter formerebbe attacco interessante!»

Maccarone su TuttoMercatoWeb.com ha parlato del ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, e in generale dell’attacco nerazzurro.

ATTACCO INTER – Massimo Maccarone commenta l’arrivo di Lukaku all’Inter e l’interesse per Dybala: «Lukaku di nuovo all’Inter? Con Dybala e Lautaro formerebbe un tridente molto interessante. Dybala può fare la differenza in qualsiasi squadra. Per l’Inter sarebbe un valore aggiunto».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo