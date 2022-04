Maccarone: «Inter-Milan risultato bugiardo. Scamacca-Pinamonti? Simili»

L’ex attaccante Massimo Maccarone, su Tmw radio, si è espresso sul Derby Inter-Milan. Nonostante il 3-0, risultato bugiardo. Poi, una considerazione su Scamacca e Pinamonti, attaccanti legati in qualche modo al nerazzurro

RISULTATO BUGIARDO − Maccarone analizza il Derby di Coppa Italia: «La partita è stata equilibrata, l’Inter è stata più concreta e questo fa la differenza. Il Milan ha fatto una buona gara ed è stato sfortunato, il risultato è molto bugiardo. Al Milan manca da diverse stagioni qualcuno che faccia la differenza».

SCAMACCA O PINAMONTI − Sui due attaccanti legati all’Inter, così Maccarone: «Per me sono simili, hanno entrambi forza fisica e sono bravi tecnicamente. Entrambi poi segnano, almeno quest’anno. Il Sassuolo però è una squadra in cui ci sono molti attaccanti che hanno segnato tanto, non so perché si tenda a parlare più di uno soltanto».