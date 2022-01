Luppi: «Napoli-Inter può valere mezzo scudetto. Se al derby i nerazzurri…»

Gianluca Luppi, ex giocatore, ha parlato dello scontro diretto tra Napoli e Inter, gara importante in chiave scudetto. Il derby di Milano però può dire tanto

SCONTRO DIRETTO − Luppi sul duello scudetto: «Napoli-Inter può valere mezzo Scudetto? Può essere, specie se il Napoli vincerà a Venezia e l’Inter non vincerà nel derby. Non è detto che il Napoli non possa vincere lo Scudetto, campionato equilibrato. Poi chiaramente ora il calcio è diverso, le piccole possono dire la loro, il Venezia è una squadra da prendere con le molle».

Fonte: Si gonfia la rete