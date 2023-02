Lupo (direttore area tecnica SPAL): «Brazao motivato! Siamo soddisfatti»

Brazao ha lasciato momentaneamente l’Inter per provare una nuova esperienza alla SPAL di De Rossi. Fabio Lupo, direttore dell’area tecnica del club biancazzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dove ha parlato anche del giovane portiere

MOTIVAZIONI – Gabriel Brazao ha accettato una nuova esperienza alla SPAL dove rimarrà fino al 30 giugno. Fabio Lupo, direttore dell’area tecnica del club biancazzurro, dice la sua sul giovane portiere di proprietà dell’Inter: «Ci siamo mossi, abbiamo cercato di fare cose mirate come ci ha chiesto l’allenatore. Abbiamo cercato giocatori con certe caratteristiche, effettuando questo passaggio di portieri perché c’era qualcuno che chiedeva di giocare di più. Noi abbiamo preso Brazao dall’Inter che è un ragazzo di cui si parla bene e che ha dimostrato spesso tutto il suo valore nelle Nazionali giovanili del Brasile. Ha avuto un intoppo nella sua carriera per via di qualche infortunio ma sembra anche lui molto molto motivato. Siamo soddisfatti del mercato fatto».