Luna storta Barcellona, Xavi perde un altro pezzo in difesa a -7 dall’Inter

Il Barcellona continua a perdere giocatori. Dopo la grande schiera di infortuni arrivati dalle Nazionali, per Xavi è arrivato un nuovo stop in allenamento. Si tratta di un altro difensore. A rischio anche per l’Inter

ALTRO STOP − Si ferma anche Hector Bellerin, arrivato in estate dall’Arsenal. Ennesimo stop in casa Barcellona che perde il suo sesto in giocatore nelle ultime settimane. Il laterale spagnolo ha riscontrato un fastidio al soleo durante l’allenamento al centro sportivo blaugrana. Come riporta il Mundo Deportivo, domani si sottoporrà ad una risonanza magnetica per capire meglio entità dell’infortunio e tempi di recupero. Sicuramente salterà la gara contro il Maiorca di sabato ed è a forte rischio anche contro l’Inter martedì prossimo in Champions League. Se dovesse essere confermato lo stop, il catalano potrebbe aggiungersi alla lista delle vittime che comprende già Kounde, Araujo, Depay, de Jong e Sergi Roberto.