Lulic out contro l’Inter? Altri esami, oggi ai box. La Lazio recupera Bastos

Lulic tiene in ansia Inzaghi in vista della partita tra Lazio e Inter. L’esterno è ancora ai box, dopo il problema accusato alla caviglia e potrebbe saltare il big match contro i nerazzurri. Di seguito anche le ultime novità su Bastos, riportate da “Tuttomercatoweb”

ULTIME DAL CAMPO – La Lazio si è allenata quest’oggi in vista della partita contro l’Inter. Senad Lulic non ha potuto allenarsi in gruppo a causa del problema alla caviglia. Saranno necessari altri esami per valutare al meglio le condizioni dell’esterno: il big match contro i nerazzurri, a questo punto, è a rischio. Discorso diverso, invece, per Bastos: il difensore è pienamente recuperato dopo il problema al piede.