Lukaku in vacanza ma senza dimenticare l’Inter: il programma di rientro – TS

Per Lukaku qualche giorno di stacco dopo la fallimentare esperienza ai Mondiali col Belgio. L’attaccante a breve farà ritorno all’Inter e Tuttosport comunica il programma per riaverlo in condizione col Napoli.

DI RITORNO – La prima parte di stagione di Romelu Lukaku si può riassumere in una parola: disastrosa. Fra infortuni, ricadute, rientri posticipati e gol divorati in Croazia-Belgio il numero 90 dell’Inter ha dato un contributo quasi irrilevante. Dopo quanto avvenuto giovedì scorso la società gli ha dato qualche giorno di vacanza. Tuttosport fa sapere che Lukaku tornerà agli ordini di Simone Inzaghi solo al termine del ritiro invernale a Malta, cominciato ieri (vedi convocati). Per lui però non ci sarà stacco completo, ma una sorta di “riposo attivo” al caldo con un programma di lavoro che lo staff di Simone Inzaghi gli ha inviato. L’obiettivo, ovviamente, è far sì che Lukaku torni al meglio col Napoli il 4 gennaio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino