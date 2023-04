Lukaku, l’uomo vince il centravanti no! Ora gli errori pesano − CdS

Lukaku, acclamato dai tifosi a Salerno dopo i brutti fatti di Torino, sbaglia nuovamente l’impossibile condannando l’Inter all’ennesimo passo falso della stagione

COMPLICATA − Lukaku protagonista in negativo durante Salernitana-Inter. Il gigante belga, acclamato fin dal riscaldamento dai tifosi dell’Inter presenti numerosi all’Arechi dopo i brutti insulti razzisti ricevuti a Torino, si dimostra ancora acerbo e inconcludente in campo. Anche ieri, Big Rom ha sbagliato purtroppo tantissime palle-gol. La partita non era iniziata male, anzi: suo l’assist di testa per l’incursione fulminea di Gosens in area di rigore. Poi il festival dello spreco. Tra lui e il gol si mette di mezzo la scarsa precisione e soprattutto un Ochoa in formato super. Memo lo neutralizza un paio di volte, poi è lo stesso Lukaku a schiantarsi contro la traversa praticamente a mezzo metro dalla porta. Sarebbe stato lo 0-2. L’uomo che ha unito l’Italia e l’Europa nell’ultima settimana non trova pace in campo: in campionato ha segnato 3 gol e uno soltanto su azione. Alla prima con il Lecce del 13 agosto: otto mesi. E poi due rigori: con l’Udinese il 18 febbraio e con lo Spezia il 10 marzo.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabio Mandarini