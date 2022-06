Lukaku, un retroscena sul numero di maglia. Mai chiesto il 9 a Dzeko – CdS

Lukaku è un giocatore dell’Inter e dopo le meritate vacanze (vedi articolo), tornerà a vestire la maglia nerazzurra. Un retroscena sul numero di maglia, svelato dal Corriere dello Sport.

IL NUMERO – Romelu Lukaku per quanto riguarda il numero di maglia, avrebbe voluto il 9, ma quello appartiene a Edin Dzeko e la società non ha fatto nessuna forzatura per toglierlo al bosniaco. La storia sarebbe cambiata se Edin ci avesse rinunciato o fosse stato ceduto. Big Rom non ha mai pensato di chiederlo al compagno. Ha valutato diversi numeri e, ristretta la scelta tra il 90 e il 14, che aveva a inizio carriera all’Anderlecht, ha puntato sul primo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti