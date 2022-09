Lukaku, trasferta in Belgio terminata: l’Inter lo attende alla Pinetina! Novità?

Lukaku ha fatto ritorno dal Belgio e nelle prossime ore è atteso ad Appiano Gentile. Il belga è alle prese con un infortunio muscolare rimediato a Roma in Lazio-Inter

RITORNO − Se in casa Inter si fa il punto della situazione dopo i due cocenti KO contro Milan e Bayern Monaco (vedi articolo), Romelu Lukaku ha fatto nuovamente ritorno a Milano. Il giocatore, attualmente infortunato, secondo Sky Sport domani si presenterà nuovamente ad Appiano Gentile per continuare la sua riabilitazione. Lukaku si era infatti recato ad Anversa nei giorni scorsi in compagnia del suo fisioterapista personale. Big Rom salterà i match contro Torino e Viktoria Plzen in campionato e Champions League. La speranza è quella di recuperarlo prima della sosta di fine settembre.