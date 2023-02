Lukaku, tra un debito da saldare e la titolarità contro il Bologna – TS

Romelu Lukaku sta tornando piano piano ad essere un giocatore importante per l’Inter. Il belga scalda i motori in vista della trasferta al Dall’Ara

RINASCITA – Il gol contro il Porto certifica il buon momento vissuto da Romelu Lukaku. Due gol nelle ultime due e una fiducia in sé stesso ritrovata. Piero Ausilio, qualche giorno prima del match contro il Porto, ha parlato di un “debito da saldare” per il classe ’93. Il bomber ha un obiettivo in testa, ovvero quello di tornare il Romelu dell’epoca Conte. Se il numero 90 sta bene può essere decisivo non solo in Serie A, ma anche in Europa. Marcano e Pepe, che avevano ben contenuto Dzeko, non sono riusciti a fare altrettanto col il belga. Lukaku viaggia verso una maglia da titolare contro il Bologna, al fianco di Lautaro Martinez.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna