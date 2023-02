Lukaku, tra la dedica ad Atsu e il pieno recupero: grandi motivazioni – TS

Romelu Lukaku ha ritrovato il gol contro l’Udinese, sebbene la sua prestazione non sia stata eccezionale. Le motivazioni, però, iniziano a essere grandi

GOL CON DEDICA – Il gol contro l’Udinese ha un significato speciale per Lukaku. Oltre a essere il secondo centro in campionato, la rete è stata dedicata a Christian Atsu, ex compagno di squadra del belga ai tempi dell’Everton. Atsu ha perso la vita a causa del terremoto in Turchia, e il 90 nerazzurro ha voluto cosi dedicargli la rete. Il belga, che contro i friulani non ha giocato tutti i 90′, farà di tutto per convincere Inzaghi a dargli una chance contro il Porto (vedi qui). Le sue motivazioni, cosi come la condizione fisica, sono in crescita.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini