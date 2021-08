Lukaku tra i vincitori del Premio Scopigno: altri due nerazzurri oltre a lui

Sono stati svelati i vincitori del Premio Manlio Scopigno, che sarà consegnato lunedì 13 settembre alle ore 17 ad Amatrice. Premio per Romelu Lukaku e per altri due nerazzurri (con un ex): Roberto Samaden e Antonio Conte.

TRIPLO PREMIO – Grande stagione la scorsa per l’Inter e per Romelu Lukaku. A certificarlo ulteriormente è stata l’assegnazione del Premio Manlio Scopigno 2020/2021. Il belga, infatti, è stato scelto come miglior giocatore della Serie A. Dei protagonisti della stagione nerazzurra, premio anche per Antonio Conte come miglior allenatore della scorsa Serie A – dopo aver guidato l’Inter alla vittoria del diciannovesimo scudetto – e Roberto Samaden, miglior direttore del settore giovanile.