Lukaku torna in vacanza ma fissa una data per tornare da Inzaghi – CdS

Lukaku dopo il ritorno a casa ieri, all’Inter, e la sua “prima” giornata milanese, è pronto a tornare in vacanza ma secondo il Corriere dello Sport ha già fissato le date per il rientro.

MERITATE – Ultimi giorni di vacanze per Romelu Lukaku, che ad oggi ha dato anima e cuore partecipando in prima persona al suo ritorno all’Inter. Dopo la giornata milanese, il calciatore oggi ripartirà per la Sardegna. Meritate vacanze, anche se il belga ha già programmato il rientro per la fine della prossima settimana. Considerato che i compagni inizieranno il ritiro ad Appiano Gentile mercoledì 6, non si perderà molto lavoro e comunque non resterà in relax.

Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti