Lukaku suona la carica dopo Inter-Sassuolo: «Un’altra vittoria, andiamo!»

Romelu Lukaku apre le danze nel 2-1 dell’Inter al Sassuolo. E a fine partita non trattiene l’entusiasmo per la vittoria dei nerazzurri.

QUOTA VENTUNO – Romelu Lukaku porta in vantaggio l’Inter contro il Sassuolo dopo soli dieci minuti. Il belga gira perfettamente in porta di testa l’assist di Ashley Young, trovando il gol numero 21 in questa Serie A. E al termine della gara festeggia sui social, con un post su Twitter: “Un’altra vittoria, andiamo!”.