Lukaku, striscione dalla Curva Nord: «Conta solo una cosa. Ciao Romelu»

Le parole di Romelu Lukaku (vedi intervista) continuano a far discutere e a scatenare reazioni sia da parte del Chelsea (vedi parole di Tuchel), sia da parte dell’Inter. E dei suoi tifosi, con uno striscione apparso in questi minuti a San Siro.

STRISCIONE – Le parole di Romelu Lukaku continuano a far discutere. In questi minuti è arrivata anche la reazione dei tifosi dell’Inter e soprattutto della Curva Nord. Che, come ci si poteva aspettare, ha dedicato uno striscione proprio all’ex numero nove nerazzurro.

PAROLE CHIARE – “Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu”. Queste le parole – ben chiare – dedicate a Lukaku. Un capitolo chiuso, dunque. Quantomeno per i tifosi.