Lukaku, Solskjaer furioso prima del suo arrivo all’Inter: il motivo – Times

Lukaku e Solskjaer, un amore mai decollato. Non è una novità che il belga non abbia mai particolarmente legato con il suo ormai ex allenatore al Manchester United, ma il Times rivela un retroscena legato all’addio dell’attaccante in estate. Di seguito i dettagli

AMORE MAI NATO – Romelu Lukaku e Ole Gunnar Solskjaer non hanno mai particolarmente legato, a differenza di quanto fatto dal belga con Antonio Conte. Il non idilliaco rapporto con l’attuale tecnico del Manchester United è uno dei motivi per i quali Lukaku decise l’estate scorsa di lasciare i Red Devils e approdare all’Inter.

FURIA – Tra rumors e mezze verità, il Times decide di fare finalmente chiarezza. Il noto quotidiano londinese, infatti, svela il motivo per il quale Solskjaer era tanto furioso con il numero 9 nerazzurro. Sembra infatti che quest’ultimo negli ultimi tempi abbia fatto di tutto per non scendere in campo, tanto era la voglia di lasciare Manchester. Lukaku, sempre secondo quanto rivelato dal Times, si sarebbe spesso lamentato di lievi lesioni muscolari alla fine delle sessioni di allenamento. Un atteggiamento che mandò Solskjaer su tutte le furie.