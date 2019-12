Lukaku senza il suo gemello, con Genoa in coppia con Esposito – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che Lukaku avrà sulle spalle il peso dell’attacco contro il Genoa. Esposito è favorito per affiancarlo.

NIENTE COPPIA – Lukaku sì, Lautaro no. L’Inter chiuderà l’anno con un solo pezzo della sua coppia d’oro. Tutta colpa dell’ammonizione rimediata a Firenze dall’argentino: era diffidato ed è stato squalificato. Significa che, contro il Genoa, l’attacco nerazzurro poggerà solo sulle spalle del totem belga. Spalle possenti, per la verità, ma nemmeno per lui la scorsa settimana è stata delle più semplici. Qualche errore di troppo, commesso davanti alla porta avversaria, infatti, è stato pagato caro dall’Inter. Soprattutto in Champions, visto che i nerazzurri hanno lasciato per strada la qualificazione agli ottavi. Ma il calcio offre sempre occasioni per redimersi. E così l’ex United ha già messo nel mirino appunto il Genoa. Un mirino comunque caldo, il suo, visto che non si può dimenticare come gli abbia consentito di centrare il bersaglio 12 volte in 21 presenze stagionali.

NUOVA COPPIA – Per mettere assieme questi numeri, ha certamente contribuito l’intesa creata con Lautaro. In campo, ormai, si intendono ad occhi chiusi, alla luce di come si scambiano il pallone, senza il minimo egoismo. Significa che sabato pomeriggio, da questo punto di vista, Lukaku si sentirà un po’ solo. Ma Conte sta già meditando come fargli sentire meno la nostalgia. Al momento, infatti, il baby Esposito è favorito per affiancarlo dall’inizio. E anche con lui il feeling è speciale, un feeling spontaneo, nato in allenamento, sin dalla scorsa estate, e cementato in questi primi mesi, frutto, probabilmente, della comprensibile ammirazione del giovane nei confronti del campione. E il bomber belga ha finito per prenderlo sotto la sua ala. Non è un caso che ad ogni gol del numero 9, Esposito sia tra i primi a scattare dalla panchina per andare ad abbracciarlo. E si può dare per scontato che accadrebbe lo stesso, ovviamente, a parti invertite, nel momento in cui a spedire il pallone nella porta avversaria fosse il talento di Castellamare di Stabia. Chissà che non possa succedere già con il Genoa…