Lukaku, motivazioni sentenza in 15 giorni. Manca una valutazione – CdS

Dopo l’assurda decisione arrivata ieri di rigettare il ricorso dell’Inter per la squalifica di Romelu Lukaku in Coppa Italia, il Corriere dello Sport informa come le motivazioni della sentenza arriveranno entro 15 giorni. Ma come manchi anche una valutazione fondamentale.

SENTENZA – Ingiustizia è fatta: la squalifica di Romelu Lukaku per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus è fatta. Ritrovandosi a essere, di fatto, l’unico punito di un episodio vergognoso per il calcio italiano. Le motivazioni della sentenza arriveranno entro 15 giorni, ma sono già intuibili. L’ufficiale di gara ha rilevato soltanto il comportamento scorretto del giocatore, con la Giustizia Sportiva che ha valutato solo il doppio cartellino confermando quindi in automatico il turno di squalifica. La valutazione che manca per Lukaku è, però, che in questa vicenda sono stati tutti assolti tranne lui. Compresi l’arbitro Massa e la curva della Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota