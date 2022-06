Lukaku salta la sfida con la Polonia, ma non si conosce ancora l’infortunio

Lukaku si è infortunato nel corso della sfida contro l’Olanda, il Belgio però non ha comunicato ancora l’entità del problema. Quel che certo, però, è che l’attaccante salterà la prossima sfida contro la Polonia.

STAGIONE DA DIMENTICARE – Romelu Lukaku, non si conosce ancora l’entità dell’infortunio ma quel che certo è che la distorsione alla caviglia destra rimediata contro l’Olanda (questa è l’unica informazione che abbiamo), lo costringerà quasi certamente a saltare le prossime tre gare di Nations League (due con la Polonia e una contro il Galles). Le sensazioni non sono buone e la defezione per i tre incontri in programma dall’8 al 14 è scontata. L’attaccante adesso avrà più tempo per pensare al suo futuro e cercare di convincere il Chelsea a dire sì al prestito all’Inter.