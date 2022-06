Lukaku ritrova Lautaro Martinez, una coppia supercollaudata all’Inter – CdS

Lukaku voleva solo l’Inter, e così è stato. Arrivato da un’ora a Milano (vedi articolo), l’attaccante belga è pronto a riabbracciare il popolo nerazzurro, ma soprattutto il suo compagno di reparto, Lautaro Martinez.

COPPIA VINCENTE – L’Inter era già una squadra forte la scorsa stagione, ora lo è di più con i rinforzi di luglio e, soprattutto, l’arrivo di Romelu Lukaku. In nerazzurro ritroverà il suo fedelissimo compagno, Lautaro Martinez. La ricomposizione della coppia che aveva portato il titolo nella stagione di Conte è il punto fondamentale di questa nuova e più autorevole candidatura nerazzurra. Lukaku, però, troverà all’Inter un gioco diverso rispetto a quello di Conte, quando lo schema vincente era il lancio lungo per Lukaku. Toccherà a Lukaku recuperare l’anno perduto col Chelsea. Dovrà lavorare di più per la squadra, come ha fatto Dzeko, pur avendo caratteristiche differenti dal bosniaco.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi