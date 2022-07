Lukaku ritrova l’Inter ma non Conte: come cambia il suo gioco con Inzaghi – SM

Romelu Lukaku ritroverà un’Inter cambiata rispetto l’ultima volta. Ritroverà Lautaro Martinez, ma non Conte e il suo gioco. Ecco cosa cambia con Inzaghi.

GIOCO DIVERSO – Lukaku torna all’Inter ma non ritroverà Ivan Perisic, Achraf Hakimi, Christian Eriksen e soprattutto Antonio Conte, che fortemente lo aveva voluto facendo di lui l’uomo copertina. In nerazzurro però Romelu ritrova l’amico Lautaro Martinez. Il centravanti belga in due anni all’Inter ha segnato 64 reti in 95 partite, ma non c’erano solamente i gol, Conte chiedeva a Lukaku anche di difendere e dettare la profondità. Sapeva sfidare da solo le difese avversarie grazie ai suoi muscoli. Il modo di giocare di Simone Inzaghi però è differente rispetto quello del suo predecessore: gioca di più, fa possesso palla, manovra, ora Lukaku dovrà dialogare con i centrocampisti. Il belga dovrà prendere esempio da Ciro Immobile, che grazie proprio a Inzaghi è riuscito a imporsi in ambito nazionale.