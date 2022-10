Lukaku ritorno ora incerto: a rischio anche la sfida con il Sassuolo – CdS

I tempi di recupero di Romelu Lukaku si allungano, ma restano incerti. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, il belga resta in dubbio anche per la sfida contro il Sassuolo.

INCERTO – L’infortunio di Romelu Lukaku rischia di tenerlo ancora fuori fino a tempo indeterminato. Anche Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro la Roma ha ammesso di non essere fiducioso per il recupero del belga in vista della sfida contro il Sassuolo. Questo significa che adesso l’obiettivo diventa il ritorno con il Barcellona, o addirittura la sfida con la Salernitana il prossimo 16 ottobre. A quel punto vorrebbe dire dieci gare saltate da parte dell’innesto più importante del mercato estivo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno