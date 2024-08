Lukaku ritorna da Conte: «Scudetto con l’Inter momento più bello del percorso»

Romelu Lukaku ha espresso le sue prime parole da calciatore del Napoli, sottolineando l’importanza di ritrovare Antonio Conte dopo gli anni trascorsi all’Inter.

L’ENTUSIASMO – Romelu Lukaku è pronto a rivivere un’esperienza vincente, con Antonio Conte, dopo i traguardi raggiunti insieme all’Inter. Il calciatore del Napoli si è così espresso sul canale Youtube del Napoli in merito al valore di una seconda esperienza con il tecnico salentino, ricordando le gioie vissute assieme: «La mia storia con lui è iniziata tanti anni fa, mi ha voluto come un ragazzone di 19 anni, non abbiamo mai avuto l’occasione di lavorare insieme, poi qualche anno fa c’è stata questa opportunità e da lì penso che lui mi abbia portato a un altro livello calcistico e mentale. Quando abbiamo vinto lo scudetto, la foto che ho fatto con lui è il momento più bello del nostro percorso. Durante il cammino abbiamo avuto momenti belli, ma alla fine, come lui dice, quando si festeggia e si scrive la storia».

Lukaku e la nuova esperienza al Napoli di Conte: le sensazioni!

IL FUTURO – Lukaku ha proseguito descrivendo le sue emozioni per il trattamento riservato dai tifosi azzurri nei suoi confronti: «Si vede che i tifosi vivono per la squadra, questo ti dà uno stimolo molto, molto importante. Quando tu vedi questo hai l’obbligo di dare il massimo in ogni seduta in campo, in palestra, in ogni partita… Questa è la mia mentalità».