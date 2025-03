Lukaku risponde all’Inter: «In ogni situazione noi siamo pronti»

Lukaku parla al termine di Napoli-Milan, match vinto dagli azzurri 2-1. Le parole del belga sulla corsa con l’Inter al vertice.

PRESSIONE SUPERATA – Come il compagno Alex Meret, anche Romelu Lukaku ha parlato a DAZN nel post partita di Napoli-Milan. Le parole del belga in merito alla corsa scudetto con l’Inter: «Importante la vittoria di oggi, sono contento per i ragazzi. Abbiamo dimostrato che in ogni situazione siamo pronti per affrontare le difficoltà. Dobbiamo continuare così. Bella risposta! Dobbiamo lottare fino alla fine».